Новый президент Аргентины выбрал США для первой зарубежной поездки

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что для первых зарубежных поездок выбрал США и Израиль. Об этом он сообщил в эфире радио Mitre.

«Моя первая поездка будет в Соединенные Штаты», — подтвердил он. Визиты пройдут еще до официальной инаугурации, запланированной на 10 декабря.

Милей отметил, что поездка на Ближний Восток будет иметь скорее духовный характер. «Я уже согласовал это с послом Израиля в Аргентине. Это будет на днях», — сообщил политик.

По словам нового лидера Аргентины, он также провел телефонный разговор с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, который первым и узнал о планах избранного главы государства.

«В 4:30 утра я разговаривал с президентом Лакалье Поу, который позвонил мне с Китайской стены [во время официального визита в КНР]. У нас был потрясающий разговор», — добавил аргентинский политик.

Милей подтвердил, что Поу также пригласил его посетить Уругвай для общения об отношениях между латиноамериканскими странами.

20 ноября стало известно, что крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Ранее политолог Хейфец назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.