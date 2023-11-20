В США рассказали, как Байден отметит свой 81-й день рождения

Президент США Джо Байден собирается отпраздновать свой 81-й день рождения в Белом доме, соблюдая традицию празднования Дня благодарения, передает Fox News. По информации телеканала, глава государства присоединится к первой леди Джилл Байден на церемонии президентского помилования индеек Либерти и Белл.

«Мероприятие знаменует неофициальное начало курортного сезона в столице страны и в этом году пройдет на Южной лужайке Белого дома вместо Розового сада. Оттуда Байден отправиться в штат Массачусетс, чтобы съесть свою индейку на День благодарения со своей семьей в Нантакете, продолжая давнюю семейную традицию», — говорится в сообщении.

Как отмечает Fox News, по американской традиции индейки Либерти и Белл будут отпущены на свободу. При этом в преддверии церемонии помилования птицы провели ночь в роскошном отеле Willard Intercontinental, расположенном недалеко от Белого дома. Они поселились в номере люкс после длительной поездки из Миннесоты.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.