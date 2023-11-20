В МИД России заподозрили Британию в сворачивании торгового сотрудничества

Великобритания готова окончательно разорвать торгово-экономические отношения с Россией, а путей к нормализации сотрудничества не видно, заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас торговые связи между двумя странами переживают глубочайший кризис. К подобной ситуации, уверен он, привела политика правящей в Британии Консервативной партии, направленная на нанесение ущерба двусторонним отношениям.

«Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг «дела Александра Литвиненко» и провокацию с «отравлением» Скрипалей», — заявил Беляев.

Он также отметил, что власти Британии всячески поддерживают Украину: поставляют вооружение и ведут подготовку украинских военных на своей территории.

«Кроме того, Лондон давно стал площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с Михаилом Ходорковским» (признан в РФ иностранным агентом), — заключил дипломат.

В общении с журналистами Беляев также назвал фиговым листом попытки формализовать через бумаги условия возвращения арестованных российских активов.

Ранее в МИД России пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере.