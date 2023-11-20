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В МИД России сочли нацистским высказывание спикера Рады о русских нацменьшинствах

Захарова назвала нацистским высказывание спикера Рады о русских нацменьшинствах

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нацистскими слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, что в республике «не может быть» русских нацменьшинств. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова привела слова Стефанчука, который заявил, что никаких русских нацменьшинств на Украине «нет и не может быть», а их права «должны быть ущемлены».

«Забыл добавить «майн фюрер» и зигануть», — отметила официальный представитель МИД и добавила, что это «нацисты 21 века».

Стефанчук отметил, что права русских людей на Украине должны быть ущемлены, так как правительству страны необходимо поступить таким образом из-за отсутствия уважения к Киеву со стороны Москвы. Он также добавил, что русские не могут пользоваться «никакими привилегиями» на территории Украины.

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сделала заявление, что в стране не существует юридически оформленного русского национального меньшинства.

Ранее Захарова связала слова помощника госсекретаря США с подрывом «Северных потоков».

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