Индонезия призвала Израиль прекратить зверства в Газе

Индонезия призывает государства, имеющие контакт с Израилем, повлиять на действия еврейского государства в секторе Газа, заявила глава индонезийского МИД Ретно Марсуди, передает Al Jazeera. По ее словам, Джакарта осуждает нападения Тель-Авива на больницы в регионе, в том числе на индонезийскую клинику.

«Все страны, особенно те, которые имеют тесные отношения с Израилем, должны использовать все свое влияние и возможности, чтобы призвать Израиль прекратить свои зверства», — отметила Марсуди.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее ХАМАС отверг доказательства содержания заложников в больнице в Газе.