Кремль прокомментировал запрет ЕС на поставки российских алмазов

Запрет на ввоз алмазов из России, который планирует ввести Европейский союз, может негативно отразиться на самих европейцах. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта тема давно анонсировалось.

«Продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по Российской Федерации. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга: страдают интересы самих европейцев», — сказал представитель Кремля.

Песков указал, России «до сих пор удается находить способы минимизировать негативные последствия» введенных против нее ограничений.

15 ноября сообщалось, что новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из РФ и меры по лучшему обеспечению ценового потолка на российскую нефть.

До этого заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявлял, что западные страны пытаются создать картель на мировом рынке алмазов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.