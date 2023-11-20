В Кремле прокомментировали результаты президентских выборов в Аргентине

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили мнение насчет победы проамериканского политика Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине.

Во время брифинга он заявил, что правительство России с уважением относится к выбору аргентинского народа.

«Аргентина важная страна в Южной Америке, у нас с ней хорошие отношения. Мы, разумеется, обращали и обратили внимание на ряд заявлений в ходе избирательной кампании (Милея — прим. «Газеты.Ru»). Будем судить по заявлениям после инаугурации», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия выступает за дальнейшее развитие отношений с Аргентиной.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

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