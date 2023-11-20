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Эксперт объяснил, кто может устроить восстание на Украине

Журналист Кузичев: устроить восстание на Украине могут военные

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Восстание на Украине могут устроить военные. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист Анатолий Кузичев, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия «готовит в его стране майдан». При этом, по словам собеседника, народных волнений не будет.

«Мне кажется, в обычном смысле никаких майданов и протестов не будет. Решать будут военные. Просто я пока не знаю, чьи успеют первыми», — сказал Кузичев.

17 ноября Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента. Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3». Подробности в материале «Газеты.Ru».

До того экс-премьер Украины Николай Азаров высказывал мнение, что Зеленский останется главой страны, пока в США не найдут ему замену.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский сам подготовил почву для «Майдана-3».

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