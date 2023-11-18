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Нетаньяху оценил ситуацию с заложниками в секторе Газа

Нетаньяху: договоренностей об освобождении заложников из сектора Газа нет

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей об освобождении заложников из сектора Газа нет. Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что распространяется «много неверных сообщений» о возможных сделках по освобождению некоторых или всех удерживаемых заложников. Он отметил, что «на данный момент сделки нет», и что, если таковая появится, израильская общественность будет проинформирована.

До этого стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников. Отмечается, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников». Уточняется, что судьба заложников на данный момент неизвестна.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников в израильских населенных пунктах и угнали их на территорию анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее группа из 120 россиян была эвакуирована из Газы.

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