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Министр транспорта Свердловской области покинул пост и уехал на СВО

Экс-глава Минтранса Свердловской области Старков отправится в зону спецоперации

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Владислав Белогруд/РИА Новости

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков покинул свой пост и сообщил, что отправляется в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит URA.RU.

«Поеду помогать ребятам», — сказал он.

Он прикрепил к своему сообщению журналистам фото из личного архива в военной форме.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 10 ноября посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что российский лидер направился в Ростов-на-Дону сразу после возвращения из-за границы. 9 ноября российский лидер провел в Астане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам Пескова, Путина сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Как заявил пресс-секретарь, президент и министр обороны заслушали доклады о ходе боевых действий на Украине.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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Операция на Украине
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