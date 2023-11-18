Представитель «Талибана»* выступил в мечети ФРГ

На одном из мероприятий в Центральной мечети германского Кёльна выступил высокопоставленный представитель и бывший министр здравоохранения правительства «Талибана» (организация запрещена в России) Абдельбари Омар. Об этом сообщает BILD в Telegram-канале.

В ходе своего выступления Омар заверил, что в Афганистане сейчас безопасно, идет процесс восстановления.

«И мы все должны внести свой вклад в развитие страны и использовать свой капитал для развития страны», — написал в соцсети X (бывший Twitter) представитель талибов Забихулла Муджахид.

Абдельбари Омар стал первым представителем «Талибана», которому удалось выступить в Германии, с тех пор, как движение пришло к власти в Афганистане в 2021 году.

Ассоциация мусульман DITIB заявила BILD, что не знала о выступлении Омара и «была застигнута врасплох», поскольку встреча с представителем «Талибана» была заявлена как религиозное мероприятие афганской культурной ассоциации в Кёльне.

В организации подчеркнули, что отвергают любую, даже интеллектуальную близость к радикальному движению.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.