Участники АТЭС опубликовали совместное заявление по итогу саммита

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласовали итоговую совместную декларацию, в которой обязались содействовать экономическому росту в регионе. Об этом говорится в совместном министерском заявлении, пишет ТАСС.

«Мы обязуемся содействовать росту, приносящему ощутимые выгоды и укрепляющему благосостояние всех», — говорится в документе.

Согласно декларации, в число «всех» входят малые и средние «предприятия, принадлежащие женщинам, возглавляемые и управляемые ими».

Незадолго до этого заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук рассказал, как американский президент Джо Байден и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите АТЭС. Сам он назвал саммит АТЭС успехом.

Ранее делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России.