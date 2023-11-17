Политолог: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора Украины

США больше не готовы отправлять миллиарды долларов Киеву впустую, однако финансовую поддержку украинских Вооруженных сил может взять на себя Германия. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил немецкий политолог Александр Рар, комментируя закон о финансировании американского правительства без помощи Украине, подписанный президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. По словам эксперта, реализм у правительства ФРГ заменен моральными принципами.

«США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», — отметил политолог.

При этом он допускает, что американцы будут подталкивать Киев к перемирию, хотя бы временному.

17 ноября Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.