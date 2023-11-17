Сын главы Чечни 15-летний Адам Кадыров получил новые награды — орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам Дудаева, Кадыров был награжден в рамках мероприятия, организованного Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России».

15 ноября сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам получил очередную награду: орден «За служение религии Ислам» I степени. Его наградили «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Это произошло во время Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».

Адам Кадыров после избиения подозреваемого в сожжении Корана Никиты Журавеля получил как минимум 9 наград.

Ранее cтарший сын Кадырова Ахмат стал первым заместителем министра спорта Чечни.