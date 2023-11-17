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Политолог объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Политолог Тавровский: Байден не добился своих целей на встрече с Си Цзиньпином

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден назвал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина диктатором из-за недовольства переговорами. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил востоковед Юрий Тавровский. Он назвал столь резкий выпад в сторону китайского лидера «типичным американским хамством».

«Горечь обманутых ожиданий, злость прорвалась в этом заявлении Байдена, который повторил свою формулировку, уже однажды употребленную, о том, что Си является диктатором. Это такое типичное американское хамство, невоспитанность и чувство превосходства, которое до сих пор разделяется политиками старшего поколения», — отметил Тавровский.

Эксперт добавил, что Си Цзиньпин приехал на переговоры с Байденом с самыми добрыми намерениями, поэтому заявил о том, что китайско-американские отношения — самые важные отношения в мире.

Соответствующее заявление Байден сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином. Президент США сказал журналистам, что после прошедших переговоров с лидером КНР не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

Телеканал Sky News Australia обратил внимание на то, что государственный секретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами Байдена о председателе КНР.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Ранее Байден показал фото молодого Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

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