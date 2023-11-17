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В Кремле жестко ответили на вопрос о возвращении уехавших россиян

Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия открыта для всех, кроме врагов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения уехавших из страны граждан, передает ТАСС.

Он напомнил, что кто-то уехал из страны и стал ругать и порочить свою Родину.

«Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — отметил Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Песков напомнил, что Россия «всегда открыта для всех, кроме врагов». Он призвал не забывать, что среди уехавших есть те, кто за границей, собирает деньги на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По его мнению, представителя Кремля этим людям будет невозможно вернуться в Россию. Он обратил внимание, что тем, кто, «разинул рот на свою страну» будет очень сложно объясниться перед россиянами.

В середине октября президент России Владимир Путин на фоне возвращения в страну бизнесмена Михаила Фридмана рассказал, что ждет возвращающихся в РФ релокантов.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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