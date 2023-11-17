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Блинкен уклонился от ответа на вопрос, считает ли Си Цзиньпина диктатором

Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, как и американский глава Джо Байден. Вопрос ему задали во время интервью телекомпании ABC.

Телеведущий задал Блинкену вопрос, считает ли тот Си Цзиньпина диктатором. Журналист напомнил, как камеры зафиксировали страдальческое выражение лица госсекретаря, когда Байден 15 ноября на пресс-конференции после встречи с китайским коллегой назвал того диктатором.

Тем не менее чиновник ушел от прямого ответа на этот вопрос. Он сказал, что у США и Китая очень разные политические системы.

«И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», — подчеркнул Блинкен.

До этого завершилась двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Переговоры двух лидеров длились чуть менее 2,5 часов.

Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

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