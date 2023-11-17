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В МИД РФ оценили интерес участников саммита АТЭС к украинскому конфликту

Замглавы МИД РФ Панкин: интерес участников саммита АТЭС к Украине сильно ослаб

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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Интерес участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к украинскому конфликту заметно ослаб по сравнению с аналогичным мероприятием, состоявшемся в 2022 году. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

По данным агентства, дипломат принимал участие в министерских встречах в рамках саммита в американском городе Сан-Франциско. При этом, как следует из его слов, в этот раз обсуждению проблем Киева было уделено существенно меньше времени.

«Фактор Украины, который в прошлом году просто пылал и выдвигался в качестве чуть ли не единственного и основного источника всех бед на продовольственных и энергетических рынках, в этом году был более приглушен», — уточнил Панкин.

В этом году саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско в период с 15 по 17 ноября. Делегация РФ также принимает участие в мероприятии, и ее возглавляет вице-премьер страны Алексей Оверчук.

Кроме того, в состав делегации вошел посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства РФ Марат Бердыев. В комментарии для РИА Новости он указал, что российские дипломаты отмечают серьезные риски завершения саммита АТЭС без согласования конкретных итогов.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук оценил отношение к российской делегации на саммите АТЭС в США.

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