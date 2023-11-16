США расширили список санкций в борьбе с «вредоносным влиянием России»

Госдепартамент и Минфин США ввели санкции на ряд физических и юридических лиц из балканских стран. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдепа.

«Сегодня Госдепартамент вносит в список двух физических лиц и 12 организаций из Западных Балкан, связанных с пагубным влиянием России в регионе и коррупцией, которая способствует этому», — говорится в сообщении.

Минфин наложил санкции на восемь физических и шесть юридических лиц в »Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии, которые, по мнению ведомства, напрямую содействуют российскому влиянию.

В частности, под санкции попали глава Сербской народной партии Ненад Попович и лидер «Сербских правых» Миша Вацич. Последнего обвиняют в участии в референдумах в новых российских регионах, а Поповичу – «тесные связи с Кремлем».

15 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями Государственного департамента США усиления санкций против России.

Ранее Еврокомиссия направила на рассмотрение 12-й пакет санкций против России.