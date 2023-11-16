В МИД РФ прокомментировали выдачу Парижем ордера на арест президента Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал проявлением предвзятости суда выдачу Францией международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада. Его слова в ходе пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой в Москве опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Что касается решения французского суда, который выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, вы знаете, западная судебная система и на национальном уровне, и на международном, не раз доказывала свою предвзятость», — сказал дипломат.

15 ноября газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебной системе сообщила, что Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада. По данным издания, Париж обвиняет Асада в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

Вместе с президентом Сирии ордера на арест были выписаны в отношении брата Башара Асада Махера, являющегося фактическим лидером Четвертой дивизии, элитного подразделения сирийской армии, а также в отношении двух генералов: Гасана Аббаса, директора отделения 450 CERS, и Бассама аль-Асада.

До этого Асад, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде, призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.