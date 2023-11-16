Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение

Президент США Джо Байден поставил председателя КНР Си Цзиньпина в неловкое положение во время встречи, попросив передать его жене Пэн Лиюань поздравления с днем ​​рождения. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, Байден пожелал жене китайского председателя счастливого дня рождения, в ответ Си Цзиньпин признался, что из-за работы забыл о дне рождении жены, который состоится на следующей неделе.

20 ноября супруге Си исполнится 61 год. В этот же день американский лидер отметит свой 81-й день рождения.

До этого политолог-китаист Андрей Островский заявил, что состоявшиеся в Сан-Франциско переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог — курс на возобновление контактов по военной линии. По его словам, при этом в остальных вопросах стороны не достигли соглашений.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Ранее МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине.