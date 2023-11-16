Названы основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Состоявшиеся в Сан-Франциско переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог — курс на возобновление контактов по военной линии. Однако в остальных вопросах стороны не достигли соглашений. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог-китаист Андрей Островский.

«В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что после окончания переговоров Байден назвал китайского лидера диктатором. Теплоты двусторонним отношениям это явно не добавит, подчеркнул политолог.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина подтвердили движение Вашингтона и Пекина к холодной войне. По его словам, встреча оказалась безуспешной как для американской, так и для китайской стороны.

Ранее МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине.