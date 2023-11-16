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В Венгрии пока не готовы ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Депутат Вадаи: парламент Венгрии пока не готов рассмотреть заявку Швеции в НАТО

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Marko Djurica/Reuters

Депутат парламента Венгрии от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи заявила, что парламент страны пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет Euractiv.

Как заявила Вадаи, этот вопрос не будет стоять на повестке дня в предстоящей парламентской сессии.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал венгерский парламент завершить процесс ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Находясь в Будапеште, Столтенберг провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Он обратился к венгерскому парламенту с просьбой безотлагательно провести голосование по вопросу принятия Швеции в НАТО.

Столтенберг отметил, что пришло время поприветствовать Швецию в качестве «нашего 32-го союзника».

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее Турция собралась одобрить членство Швеции в НАТО, но с условием.

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