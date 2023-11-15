Турция собралась одобрить членство Швеции в НАТО, но с условием

Ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО могут завершить до конца года. Об этом сообщил РИА Новости источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

Однако он обратил внимание, что окончательно решение будет зависеть от того, не будет ли каких-либо эксцессов, которые могут снова отсрочить решение.

До этого глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Фуат Октай заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. Он отметил, что профильный комитет обсудит этот вопрос «в рамках собственных приоритетов».

Октай подчеркнул, что вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе не столь актуален для Турции, как для некоторых других государств. Он заверил, что парламент обсудит этот вопрос, «когда придет время».

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее стали известны последствия вступления Швеции в НАТО.