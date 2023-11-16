МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудила заявление президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором». Об этом пишет ТАСС.

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», — подчеркнула она.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой отличается от нашего полностью», — сказал он.

Также после встречи Байден заявил, что они с Си Цзиньпином сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении. Байден подчеркнул, что США и впредь будут конкурировать с Китаем и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности.

Си Цзиньпин, в свою очередь, во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, признающую Путина «диктатором».