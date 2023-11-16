Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине

МИД КНР назвал безответственными слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

close
100%
Alex Brandon/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудила заявление президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором». Об этом пишет ТАСС.

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», — подчеркнула она.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой отличается от нашего полностью», — сказал он.

Также после встречи Байден заявил, что они с Си Цзиньпином сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении. Байден подчеркнул, что США и впредь будут конкурировать с Китаем и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности.

Си Цзиньпин, в свою очередь, во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, признающую Путина «диктатором».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий