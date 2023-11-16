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Председатель Китая призвал США прекратить вооружать Тайвань

Си Цзиньпин: США должны прекратить вооружать Тайвань

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Alex Brandon/AP

США должны прекратить вооружать Тайбэй, ведь тайваньский вопрос наиболее важен для успешного развития отношений с КНР. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии, передает Центральное телевидение Китая.

По словам главы Китая, Штаты должны выступать в поддержку единства КНР.

25 октября губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками выразил поддержку политике одного Китая. Он отметил, что изложил официальную позицию Вашингтона, согласно которой США признают Китай и официально не признают Тайвань.

До этого председатель Си Цзиньпин в ходе встречи с Ньюсом заявил, что Китай продолжит строить отношения с Соединенными Штатами на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Китай не исключает применения силы против Тайваня.

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