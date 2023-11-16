Стало известно об отношении к России на саммите АТЭС в США

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию России на встрече в Сан-Франциско, сообщил, что к российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, передает РИА Новости.

«К нашей делегации относятся достойно», — сказал он.

Оверчук надеется, что АТЭС останется только экономическим форумом вопреки попыткам его политизации.

Также он заявил, что у Российской Федерации не планируется двусторонних контактов с Соединенными Штатами на саммите АТЭС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Соединенные Штаты сигнализируют о готовности вести с Российской Федерацией диалог «за кулисами» на полях саммита АТЭС.

До этого сообщалось, что российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско, чтобы принять участие в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Ранее Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС.