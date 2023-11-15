Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск оценил действия президента Украины и главкома ВСУ

Маск назвал Зеленского мясником и похвалил главкома ВСУ Залужного

close
100%
Global Look Press

Американский предприниматель назвал президента Украины Владимира Зеленского «мясником», который живет «в своей реальности». Об этом он рассказал в рамках одной из аудиокомнат Twitter.

По его мнению, Зеленский уже давно «живет в своей реальности мясника», которая не соответствует действительности.

Маск положительно оценил действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который «ценит жизни своих людей и трезво смотрит на происходящее».

До этого Маск обратил внимание на статью The Washington Post, в которой утверждается, что операцию по подрыву «Северных потоков» в 2022 году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.

До этого газета The Washington Post написала о том, что координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был украинский полковник Роман Червинский. Отмечается, что 48-летний военнослужащий получал приказы от чиновников, которые докладывали информацию лично главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий