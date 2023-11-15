Маск оценил действия президента Украины и главкома ВСУ

Американский предприниматель назвал президента Украины Владимира Зеленского «мясником», который живет «в своей реальности». Об этом он рассказал в рамках одной из аудиокомнат Twitter.

По его мнению, Зеленский уже давно «живет в своей реальности мясника», которая не соответствует действительности.

Маск положительно оценил действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который «ценит жизни своих людей и трезво смотрит на происходящее».

До этого Маск обратил внимание на статью The Washington Post, в которой утверждается, что операцию по подрыву «Северных потоков» в 2022 году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.

До этого газета The Washington Post написала о том, что координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был украинский полковник Роман Червинский. Отмечается, что 48-летний военнослужащий получал приказы от чиновников, которые докладывали информацию лично главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».