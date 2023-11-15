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Лавров заявил о нежелании Ирана и Ливана входить в палестино-израильский конфликт

Лавров: Иран и Ливан не хотят вовлекаться в палестино-израильский конфликт

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Ливан и Иран и не желают вмешиваться в вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной.

«Ни Иран, ни Ливан не хотят какого-либо вовлечения в этот кризис», — полагает министр.

Незадолго до этого Лавров утверждал, что создание палестинского государства неизбежно. По мнению главы внешнеполитического ведомства, в историческом аспекте палестинское государство непременно появится. Он также называл важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта — это прекращение огня. Что касается Соединенных Штатов, то они не готовы ни к чему, кроме как к гуманитарной паузе в конфликте на Ближнем Востоке. Кроме этого, Вашингтон не собирается брать на себя никакие серьезные обязательства в этом вопросе, считает Лавров.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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