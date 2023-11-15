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В Кремле выразили сожаление в связи с шагом Финляндии к закрытию границ с РФ

Песков выразил сожаление в связи с шагом Финляндии к закрытию границ с Россией

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IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Кремль глубоко сожалеет о том, что Финляндия сделала шаг к закрытию границ с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь такого дистанцирования от прежнего доброго уровня наших двусторонних отношений», — сказал журналистам представитель Кремля.

До этого стало известно, что Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ. По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, в ближайшее время будет подготовлено предложение правительству о закрытии пунктов пересечения границы с Россией.

С 15 ноября Финляндия запретила въезд с территории РФ на велосипедах. При этом дипломаты добавили, что такие же ограничения уже действуют с 9 ноября в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. С российской стороны это Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

Ранее, в сентябре, в Финляндии начал действовать запрет на въезд зарегистрированных в России машин.

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