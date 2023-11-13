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Италия, Германия и Франция хотят изолировать движение ХАМАС

Глава МИД Италии Таяни: Рим, Париж и Берлин представили план изоляции ХАМАС

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Берлин, Париж и Рим согласовали план по изоляции палестинского движения ХАМАС. Соответствующий документ был представлен во время заседания министров иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

«В центре сегодняшнего обсуждения находился итало-французско-германский документ, целью которого является изолировать Хамас, не допустить причинения им вреда», — подчеркнул он.

Руководитель министерства добавил, что указанный план также направлен на сокращение финансирования палестинского движения. Более того, благодаря включенным в него инициативам правительства Италии, Франции и Германии хотят предотвратить распространение антисемитизма в мире.

В то же время Таяни обратил внимание на признание региональным содружеством только одной силы, которой может принадлежать контроль над сектором Газа. Речь идет о Палестинской национальной администрации (ПНА), пояснил он.

По словам главы итальянского ведомства, завершение конфликта на Ближнем Востоке возможно только после восстановления власти ПНА на территории анклава. Министр уточнил, что это может произойти при посредничестве ООН.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении стран региона добиться немедленного введения гуманитарных пауз в секторе Газа.

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