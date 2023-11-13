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В Кремле прокомментировали сообщения об участии полковника ВСУ в подрыве «Севпотоков»

Песков: украинских следов в подрыве «Северных потоков» становится все больше

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва знакомится с расследованием различных СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток», в том числе данными газеты The Washington Post о том, что украинский полковник Роман Червинский координировал атаку на газопроводы.

По данным WP, именно он управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и, используя специальное оборудование для глубоководного погружения, заложили взрывчатку. Червинский свою причастность полностью отрицает.

«Украинские следы этой диверсии, теракта все больше и больше появляются в различных докладах расследования и сообщениях СМИ. Мы с ними внимательно знакомимся», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать данные издания.

По его словам, те, кто ведет расследование, должны учитывать это и сделать публичными результаты своей работы, назвать виновных, исполнителей, заказчиков.

Он также назвал «тревожным утверждением» сообщение о том, что украинский президент Владимир Зеленский мог не знать о подобных действиях свои подчиненных.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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