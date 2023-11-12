Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца по Украине является контрпродуктивной. Об этом сообщает немецкое издание Freilich.

«Анонсированный «зимний пакет» с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины», — поделился Медчедчук, прокомментировав позицию канцлера Шольца о «пересмотре приоритетов» в украинском конфликте и назвав такой подход контропродуктивным.

Политик пояснил, что дальнейшее финансирование Украины не приведет ни к чему хорошему, так как «для режима Зеленского война с Россией уже стала необычайно прибыльным бизнесом».

До этого Медведчук говорил, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает «костяная политика» США.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.