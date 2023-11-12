Израиль заподозрили в нарушении принципов гуманизма

Израиль серьезно нарушает международное право своими действиями в Палестине, считает президент Индонезии Джоко Видодо, передает Antara. По его словам, нужно срочно остановить боевые действия в регионе.

«Эти подлые деяния являются серьезным нарушением международного права и гуманистических ценностей. Индонезия готова предоставить оптимальную и конкретную поддержку Палестине <...> насилие должно быть прекращено немедленно», — отметил Видодо на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ЮАР потребовали ареста Нетаньяху за операцию в Газе.