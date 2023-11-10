Пашинян рассказал о ходе подготовки мирного соглашения Армении и Азербайджана

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать готовым на 70%, если Азербайджан подтвердит верность ранее достигнутым договоренностям, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе Парижского форума мира. Его слова передает ТАСС.

«Если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано», — утверждает премьер.

Он уточнил, что речь в первую очередь идет о подтверждении территориальной целостности его государства.

В октябре Пашинян заявил, что заключение мирного договора между Ереваном и Баку зависит от соблюдения основных принципов. По его словам, речь идет о трех положениях, которые уже согласованы сторонами. Первый принцип: Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга (29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно). Второй принцип: использование Алма-Атинской декларации в качестве основы для разрешения вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией границ двух государств. Третий принцип: открытие всех региональных коммуникаций.

Ранее Пашинян раскрыл детали переговоров с Макроном.