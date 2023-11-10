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Экономист: мир будет жить по новым правилам следующие 70-80 лет

Экономист Калинин: человечество переходит к блоковой системе миропорядка

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Shutterstock

Сегодня на наших глазах осуществляется переход к блоковой системе миропорядка, которая просуществует не одно десятилетие. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, экономические и политические зоны влияния будут изолированы друг от друга.

«Новая модель <...> может просуществовать достаточно длительный период. Я думаю, что примерно на 70-80 лет правила работы на планете Земля перейдут на блоковую систему», — сказал Калинин.

Он добавил, что на этом фоне Россия не случайно разворачивается на восток.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого отмечал, что мировое большинство хочет существовать в рамках многополярной архитектуры и ее необходимо укреплять. По его словам, мировое большинство, представляющее 85% населения Земли, выступает за более справедливое распределение глобальных благ и за последовательную демократизацию.

По мнению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, необходимо добиться устойчивого сотрудничества незападных стран для становления нового миропорядка.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил проблемы западного миропорядка.

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