Германия выделила миллионы евро на научные центры на Украине

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что Германия выделила €10 миллионов на строительство научно-исследовательских центров на Украине. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«На Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии... Чтобы построить эти проекты, Германия выделила около 10 миллионов евро», — сообщил он.

Лисовой отметил, что планируется строительство четырех центров — один из них находится во Львове и будет изучать природные соединения, другой — в Киеве, он займется исследованием квантовых материалов, еще один — центр плазменных технологий в Харькове, также будет открыт центр исследования истории во Львове.

8 ноября сообщалось, что корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF высказал мнение, что вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на экономике членов организации. Кроме того, в Европе начали сильно сомневаться насчет принятия «опустошенной военными действиями» страны.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.