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Появился прогноз насчет вступления Украины в ЕС любой ценой

Корейский ученый прогнозирует, что Украину примут в Евросоюз, несмотря на риски

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Virginia Mayo/AP

Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун прогнозирует, что Украину примут в Европейский союз, несмотря на риски. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский требует прямо сейчас зафиксировать вступление в ЕС. Но если это будет сделано, то вопросы появятся у других стран. А как же Турция, которая ждет десятки лет? Сербия? Помимо Молдавии, вспомнили и о Грузии», — пояснил Чже.

По его мнению, Украину в любом случае будут продвигать к вступлению в Евросоюз и НАТО — тем более, что ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что альянс готов принять Украину в обмен на уступки территорий России. Однако, как пояснил южнокорейский эксперт, это не устраивает Россию.

Чже добавил, что Россия требует письменных договоренностей в области безопасности, а неготовность Украины вступить в ЕС из-за несоответствия критериев Москву вполне устраивает.

До этого в Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского вступить в переговоры с Россией.

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