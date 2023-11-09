Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект конгресса о выделении помощи только Израилю без средств для Украины. Ее слова на регулярном брифинге для журналистов передает ТАСС.

Далтон ответила, что ей достаточно трудно углубляться в гипотезы, когда самого законопроекта еще никто не видел. Однако, по ее мнению, в Белом дома не оставили неопределенностей относительно желания, чтобы Конгресс продвигался вперед «в финансировании важнейших приоритетов».

8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали уже 96% средств, которые были выделены на все направления поддержки Украины с начала российской спецоперации.

До этого помощник главы Агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявляла, что у США больше нет средств, чтобы продолжить прямую бюджетную поддержку Украины. По его словам, без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться.

Ранее сенаторы-демократы заблокировали пакет американской помощи Израилю без Украины.