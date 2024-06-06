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Стало известно, насколько подорожал «УАЗ Патриот» за три года

Quto: за три года УАЗ Патриот стал дороже на 700 тыс. рублей

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УАЗ

В начале лета 2021 года флагманский внедорожник «УАЗ Патриот» можно было приобрести всего за 999 тыс. рублей. Об этом сообщает quto.ru. Однако спустя три года цена на него значительно выросла.

Отмечается, что с 2021 по 2024 годы цена на внедорожник увеличилась на 700 тыс. рублей. Теперь машина стоит 1,7 млн рублей. При этом с начала января цены менялись уже четырежды.

До этого стало известно, что за пять лет владельцы внедорожника «УАЗ Патриот» потратят на обслуживание 1,95 млн рублей.

Так, каждый километр на «УАЗ Патриот» обойдется в 19,46 рубля. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 389,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,95 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base Икар составляет 1,5 млн рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Ранее сообщалось, что УАЗ разработал заводское бронирование внедорожника Патриот.

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