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Столтенберг обратился к парламенту Венгрии с призывом одобрить вступление Швеции в НАТО

Столтенберг призвал парламент Венгрии одобрить членство Швеции в НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал венгерский парламент завершить процесс ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Находясь в Будапеште, Столтенберг провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Он обратился к венгерскому парламенту с просьбой безотлагательно провести голосование по вопросу принятия Швеции в НАТО.

Столтенберг отметил, что пришло время поприветствовать Швецию в качестве «нашего 32-го союзника».

В свою очередь, Новак выразила надежду на то, что Швеция войдет в НАТО в самое ближайшее время. При этом она особо подчеркнула, что вопрос о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс находится в исключительном ведении парламента, и ни она, ни премьер-министр страны не могут оказать на него влияние.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Анкаре процесс приема Швеции в НАТО.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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