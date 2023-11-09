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Слушания в конгрессе США о свободе слова несколько раз прерывали пропалестинские активисты

Пропалестинские активисты едва не сорвали слушания в конгрессе США

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Roselle Chen/Reuters

Слушания в палате представителей американского конгресса, посвященные свободе слова в университетах США, были несколько раз прерваны пропалестинскими активистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Находившиеся на слушаниях активисты показывали вымазанные красной краской ладони и периодически прерывали выступающих криками протеста. Они также демонстрировали плакаты, утверждающие, что конгресс настроен по отношению к Палестине необъективно, а свобода слова в США не распространяется на палестинцев. Кроме того, пропалестинские протестующие выразили возмущение часто приписываемым им антисемитизмом.

Охрана была вынуждена вывести наиболее громко ведущих себя активистов из зала.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти Соединенных Штатов полагают, что управлять сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна администрация Палестины.

Пател от лица руководства США отметил, что решение о дальнейшей судьбе палестинского анклава должно в первую очередь основываться на пожеланиях народа Палестины.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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