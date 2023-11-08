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США отказались подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: США пока не готовы подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на АТЭС

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Aly Song/Reuters

США пока не готовы окончательно подтвердить встречу президента страны Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Мне нечего подтвердить здесь и сейчас», — сказала она, отвечая на вопрос том, точно ли пройдет встреча лидеров двух стран на этом саммите.

Жан-Пьер добавила, что в Белом доме надеются в ближайшие дни предоставить больше информации по данному вопросу.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Байден и Цзиньпин собираются объявить о возобновлении контактов военных ведомств Соединенных Штатов и Китая во время встречи 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас со стороны Китая и Соединенных Штатов идет работа над встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».

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