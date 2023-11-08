В Кремле прокомментировали приглашение РФ на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал приглашение от Вашингтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

На вопрос журналиста, как в Кремле отнеслись к приглашению США, Песков заявил, что Москва будет присутствовать на саммите.

«Россия будет представлена на должном уровне», — пояснил представитель Кремля.

До этого курирующий председательство США в рамках форума (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей говорил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Он подчеркнул, что многие экономики АТЭС обеспокоены последствиями украинского конфликта для региона.

7 ноября стало известно, что США пригласили на саммит в Сан-Франциско Россию и других членов АТЭС.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.