В Кремле прокомментировали приглашение РФ на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал приглашение от Вашингтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
На вопрос журналиста, как в Кремле отнеслись к приглашению США, Песков заявил, что Москва будет присутствовать на саммите.
«Россия будет представлена на должном уровне», — пояснил представитель Кремля.
До этого курирующий председательство США в рамках форума (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей говорил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Он подчеркнул, что многие экономики АТЭС обеспокоены последствиями украинского конфликта для региона.
7 ноября стало известно, что США пригласили на саммит в Сан-Франциско Россию и других членов АТЭС.
Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.