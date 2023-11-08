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Политолог объяснил, почему Эрдоган позволяет себе резкие слова в адрес Запада

Политолог Перла: Эрдоган резкими словами в адрес Запада добивается популярности

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Umit Bektas/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное в ходе выступления в поддержку Палестины, о перспективах «войны креста с полумесяцем». По мнению эксперта, турецкий лидер таким образом пытается улучшить позиции страны на мировой арене, попутно увеличивая личную популярность в своем народе.

»Эрдоган очень хорошо знает, что на восточном базаре можно громко кричать и даже поворачиваться к клиенту спиной — только для того, чтобы договориться о скидке. Он этим и занимается», — указал Перла.

Он добавил, что Эрдогану нужна ситуация, в которой он сам и Турция в целом — незаменимы.

«Занимают уникальное положение между Россией, мусульманским миром, Израилем и США. Всем нужны, все стремятся с Турцией договариваться», — заключил эксперт.

В конце октября на массовом митинге в поддержку Палестины, который проходил в Стамбуле в аэропорту Ататюрка, Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Кроме того, он заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Помимо этого, турецкий лидер напомнил, что территорию Газы в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее сейчас в анклаве.

Ранее Эрдоган отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

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