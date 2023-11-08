Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали идею США передать Украине активы России бандитизмом

Сенатор Карасин: идея США передать Украине активы РФ — политический бандитизм

close
100%
Depositphotos

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал законопроект США о передаче Украине конфискованных активов России политическим бандитизмом.

Он отметил, что это решение является примером «международного преступного стремления» решать за всех финансовые, экономические, гуманитарные вопросы.

«Никакого оправдания у этого решения никогда не будет», — считает сенатор.

Карасин подчеркнул, что этот законопроект соответствует сложившемуся имиджу администрации Соединенных Штатов и американской внешней политики.

«С бухты-барахты говорить о зеркальных мерах пока не стоит. Их надо проработать», — добавил он.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что обсудил с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом возможные пути использования замороженных активов Российской Федерации в целях реконструкции Украины.

7 ноября газета Politico сообщала, что некоторые страны Европейского союза обеспокоены рисками использования замороженных активов РФ для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий