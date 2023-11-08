В Совфеде назвали идею США передать Украине активы России бандитизмом

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал законопроект США о передаче Украине конфискованных активов России политическим бандитизмом.

Он отметил, что это решение является примером «международного преступного стремления» решать за всех финансовые, экономические, гуманитарные вопросы.

«Никакого оправдания у этого решения никогда не будет», — считает сенатор.

Карасин подчеркнул, что этот законопроект соответствует сложившемуся имиджу администрации Соединенных Штатов и американской внешней политики.

«С бухты-барахты говорить о зеркальных мерах пока не стоит. Их надо проработать», — добавил он.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что обсудил с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом возможные пути использования замороженных активов Российской Федерации в целях реконструкции Украины.

7 ноября газета Politico сообщала, что некоторые страны Европейского союза обеспокоены рисками использования замороженных активов РФ для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.