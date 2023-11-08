В США увидели разногласия в национальном единстве Украины

Глава Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами внутри страны из-за роста недовольства в обществе на фоне затяжных военных действий, сообщает газета Washington Post.

Как следует из текста, после 20 месяцев боевых действий в национальном единстве Украины начали появляться общественные разногласия.

«Вопрос о тупиковой ситуации особенно чувствителен, поскольку местные чиновники опасаются, что это грозит попытками оказывать на них давление в переговорах с Россией », — следует из текста.

Разногласия также усиливаются из-за перспектив суровой зимы, практически без надежды на значительный прогресс на южном участке фронта, считает WP.

Из-за совокупности проблем правительству Владимира Зеленского все труднее убедить даже близких союзников в том, что Киеву следует продолжать оказывать финансовую и военную поддержку, констатируют авторы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее в Госдепе заявили, что не оказывают давления на Киев с целью урегулирования конфликта.