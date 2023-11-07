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В Госдепе заявили, что не оказывают давления на Киев с целью урегулирования конфликта

Госдеп: США не оказывают давления на Киев ради проведения переговоров с Москвой

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Kevin Lamarque/Reuters

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не оказывает на Киев никакого давления для проведения переговоров с Россией. Об этом, ссылаясь на выступление Патела перед журналистами, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, все решения о любых переговорах должны принимать украинские власти. Пател особо отметил позицию США, которая предполагает, что в «вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины». Он подчеркнул, что Госдепартаменту не известно о каких-либо дискуссиях с Украиной относительно переговоров за рамками ранее представленной Киевом «формулы мира».

Ранее сообщалось, что главы сразу нескольких ведомств США, включая министра обороны Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен, призвали американский конгресс одобрить запрос Белого дома на выделение $11,8 млрд Киеву.

Отмечается, что новый пакет поддержки Киева включит военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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