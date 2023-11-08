США посчитали несодержательной встречу с представителями Китая по вопросу о вооружении

США не считают содержательной прошедшую в Вашингтоне встречу с представителями Китая по вопросам контроля над вооружениями. Об этом пишет Reuters.

Как рассказал изданию американский чиновник, встреча сама по себе была конструктивная. Однако стороны пока не запланировали подобных контактов.

По его словам, делегация из КНР не дала содержательных ответов на вопросы помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Например, он отмечал, что Вашингтону нужно лучше понимать доктрину Пекина насчет ядерного оружия, а также сколько денег на них выделяют.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что Китай не будет отчитываться перед США за свои действия на Тайване. Так он прокомментировал недавнюю встречу министра обороны России Сергея Шойгу с руководством Народно-освободительной армии КНР.

По его словам, то, что Пекин пойдет на этот шаг, не подлежит никакому сомнению.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с главой российского военного ведомства заявил, что Пекин готов вместе с Москвой активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности.

Ранее в Китае утвердили заместителей Си Цзиньпина в Центральном военном совете.