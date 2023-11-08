Российская делегация в СПЧ ООН призвала мир оказать помощь Буркина-Фасо

Мировое сообщество должно помочь Буркина-Фасо в решении гуманитарных проблем. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«<…> в нынешней ситуации международному сообществу необходимо действенно помогать властям Буркина-Фасо», — сказал дипломат.

Он уточнил, что помощь необходима в таких сферах, как острые гуманитарные проблемы и сфера безопасности. По словам Бармина, в стране сложилась непростая ситуация с правами человека, связанная с возросшей террористической активностью и нерешенными внутренними социально-экономическими проблемами.

Дипломат отметил, что несмотря на все трудности, правительство Буркина-Фасо делает все от него зависящее для стабилизации положения и выполнения своих обязательств в области соблюдения прав человека. Россия рекомендовала Буркина-Фасо обеспечить защиту прав наиболее уязвимых слоев населения.

7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим коллегой из Буркина-Фасо Кассумом Кулибали.

Ранее в МИД России описали обстановку в Буркина-Фасо после попытки госпереворота.