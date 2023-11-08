Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская делегация в СПЧ ООН призвала мир оказать помощь Буркина-Фасо

Делегация РФ в СПЧ ООН: мировое сообщество должно оказать помощь Буркина-Фасо

close
100%
Shutterstock

Мировое сообщество должно помочь Буркина-Фасо в решении гуманитарных проблем. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«<…> в нынешней ситуации международному сообществу необходимо действенно помогать властям Буркина-Фасо», — сказал дипломат.

Он уточнил, что помощь необходима в таких сферах, как острые гуманитарные проблемы и сфера безопасности. По словам Бармина, в стране сложилась непростая ситуация с правами человека, связанная с возросшей террористической активностью и нерешенными внутренними социально-экономическими проблемами.

Дипломат отметил, что несмотря на все трудности, правительство Буркина-Фасо делает все от него зависящее для стабилизации положения и выполнения своих обязательств в области соблюдения прав человека. Россия рекомендовала Буркина-Фасо обеспечить защиту прав наиболее уязвимых слоев населения.

7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим коллегой из Буркина-Фасо Кассумом Кулибали.

Ранее в МИД России описали обстановку в Буркина-Фасо после попытки госпереворота.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий